Sondertestaktion zum Schulstart

Am Sonntag gibt es eine Sonder-Testaktion zum Schulstart.

Bayerns Kultusminister Piazolo hat sich in einem Schreiben mit einer eindringlichen Bitte an alle Eltern und Erziehungsberechtigten gewandt. „Bitte lassen Sie Ihre Kinder in der letzten Ferienwoche auf das Corona-Virus testen – am besten mit einem PCR-Test, in einem Testzentrum oder auch mit einem Schnelltest in einer Teststation oder Apotheke“ – heißt es da. Im Landkreis Tirschenreuth setzt man diese Bitte um.

Sonder-Testaktion zum Schulstart am Sonntag, den 12.09.2021:

Testzentrum Tirschenreuth, geöffnet von 13 bis 17 Uhr

Testzentrum Waldsassen, geöffnet 13 bis 16 Uhr

Teststation Kemnath, geöffnet 13 bis 16 Uhr

Am Montag, den 13.09.2021 sind folgende reguläre Testangebote verfügbar:

Testzentrum Tirschenreuth, geöffnet von 8 bis 16 Uhr

Testzentrum Waldsassen, geöffnet 10 bis 18 Uhr

Teststation Kemnath, geöffnet 9 bis 13 Uhr

An diesen Testzentren/-stationen sind sowohl PCR-Test als auch Schnelltests möglich. Eine Registrierung ist hier möglich. Ebenso finden Sie unter diesen Link eine Übersicht über die Testmöglichkeiten.