Storchenbabys in der Oberpfalz

Die Störche in der Oberpfalz waren wieder fleißig.

Einer in Pleystein. Zwei in Oberviechtach. Drei in Neustadt. Und sogar vier in Eslarn. Die Störche in der Oberpfalz waren wieder fleißig. Überall klappern die Schnäbel der Jungstörche. Es gibt jede Menge Nachwuchs. Wie es den Störchen mit ihrem Nachwuchs geht, das können Sie sich hier anschauen:

Bad Kötzting:

https://bad-koetzting.de/tourismus/service-und-kontakt/webcam/

Neustadt a.d. Waldnaab:

https://storchcam.neustadt.de/StorchPictures.ashx?nr=2&rand=0.958082548394952

Neunburg vorm Wald:

http://www.storch.stadtneunburgvormwald.de/storchennestwebcam.html

Pfreimd:

http://webcam.procomp.de/ftpcamera/webcam5/live.jpg

Tirschenreuth:

http://www.tircam.de/cam.html

Weiden:

https://www.webcam.weiden.de/viewer.php?cam=img6