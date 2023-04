Sternfreunde feiern 25-jähriges Jubiläum

Tag der offenen Tür im Planetarium und der Sternwarte in Ursensollen

Eigentlich kennen sie sich aus mit der Raumzeit die Sternfreunde Amberg-Ursensollen. Dass 25 Jahre so schnell vergehen, hätten sie aber wohl auch nicht gedacht. So feiern sie am letzten Aprilwochenende ihr Vereinsjubiläum und laden die interessierte Öffentlichkeit am Sonntag 30.4. ab 16:00 Uhr ins Planetarium und die Sternwarte zur Besichtigung ein.

Bei klarem Himmel wird sich das Dach der Sternwarte öffnen und man kann durch spezielle Teleskope die derzeit sehr aktive Sonne beobachten. Nach Einbruch der Dunkelheit richten die Sternfreunde ihre Optiken auf Planeten, Gasnebel, Kugelsternhaufen und weit entfernte Galaxien. Für Kinder gibt es Gewinnspiele, Astroschminken und ein Sternenhimmelpuzzle. Im Planetarium laufen Trailer aus dem aktuellen Programm und eine Vorschau auf das anstehende Jubiläumsjahr „100 Jahre Planetarium“. Planetarium Ursensollen, Allmannsberger Weg 20, Eintritt frei.