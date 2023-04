Sulzbach-Rosenberg: Gestohlenes Handy findet schnell wieder zur Besitzerin zurück

Einen kurzen Moment der Unaufmerksamkeit nutzte am Donnerstagmorgen (13.04.) ein zunächst unbekannter Täter, um sich in einem Fleischerei-Fachgeschäft in Sulzbach-Rosenberg in den Besitz eines Mobiltelefons im Wert von 700 Euro zu bringen.

Die Freude an dem Gerät währte für ihn allerdings nicht lange, da er die Technik der heutigen Mobiltelefone gnadenlos unterschätzte. Die Besitzerin des Handys und die Polizei kamen dem Langfinger nämlich dank der Ortungsfunktion des Handys schnell auf die Schliche. Der 64-jährige Dieb hatte Wind von der Suche nach dem Mobiltelefon bekommen und es kurz vor Eintreffen der Polizei in einen Briefkasten geschmissen. Dank der Ortungsfunktion des Handys konnte aber klar festgemacht werden, dass das Handy sich vorher in der Wohnung des Mannes befunden hatte. Nach anfänglichem Leugnen gestand der Beschuldigte schließlich den Diebstahl.