Tirschenreuth: Christkind gesucht

Himmlische Botschafterin für Tirschenreuth gesucht! Konkret geht es um die Aufgabe des Tirschenreuther Christkinds.

Kandidatinnen sollten zwischen 15 und 19 Jahre alt sein und in Tirschenreuth wohnen. Hauptaufgabe des neuen Christkinds wird es sein, am Samstag, 26. November, im prachtvoll erleuchteten Fenster des Tirschenreuther Rathauses den traditionellen Prolog zu verkünden. Wer an diesem Ehrenamt interessiert ist, kann sich beim Stadtmarketing Tirschenreuth bewerben. Bewerbungsschluss ist der 26. September.

Bitte verwenden Sie nach Möglichkeit folgenden Bewerbungsbogen und übermitteln Sie diesen zusammen mit 2 Fotos an die unten genannte Adresse, gerne auch per E-Mail.

Bewerbungsbogen

E-Mail: stadtmarketing@stadt-tirschenreuth.de