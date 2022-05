Tödlicher Betriebsunfall im Landkreis Neustadt/WN

Tödlicher Betriebsunfall am Dienstag in einer Metzgerei im Landkreis Neustadt/WN. Ein 61-jähriger Metzger wurde von einem Mitarbeiter am Vormittag leblos in einem begehbaren Räucherofen aufgefunden.

Nach ersten Erkenntnissen war der Ofen nicht in Betrieb, jedoch noch heiß und die Türe verschlossen, als der Mann sich darin befand. Der 61-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er verstarb. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang hat die Kripo Weiden übernommen. Eine Obduktion des Leichnams wurde angeordnet, um die genaue Todesursache zu klären. Zudem wurde das Gewerbeaufsichtsamt sowie die Berufsgenossenschaft verständigt.