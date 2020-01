Tödlicher Verkehrsunfall in Weiding

Ein tödlicher Unfall hat sich am frühen Dienstagmorgen in Weiding im Landkreis Cham ereignet.

In einem Waldstück kam ein 21-Jähriger aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Auto von der Fahrbahn ab und prallte mit der Beifahrerseite gegen einen Baum. Dabei wurde der ebenfalls 21-jährige Beifahrer trotz angelegter Sicherheitsgurte so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der Unfallfahrer wurde mit leichteren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, wo ihm wegen Alkoholeinflusses Blut entnommen wurde. Sein Führerschein und das total beschädigte Auto wurden sichergestellt und zur Klärung der Unfallursache ein Gutachter hinzugezogen.