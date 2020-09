Tote Person aus Naab geborgen

In Pielenhofen im Landkreis Regensbug ist gestern Nachmittag eine tote Person aus der Naab geborgen worden.

Kurz vor 17 Uhr meldete ein Stand-up Paddler der Polizei, unterhalb der Wehres einen leblosen Körper gesehen zu haben. Umgehend machten sich Feuerwehr und die DLRG auf die Suche. Während sich zwei Tauchergruppen noch, fand die Feuerwehr den Toten ein kleines Stück flussabwärts und zog ihn aus dem Wasser. Bereits am vergangenen Sonntag hatte ein Angler unterhalb des Wehres ein Kanu vorbeitreiben sehen, an dem sich eine Person festhielt. Kurz darauf sei sie im Fluss untergegangen. Umfangreiche Suchmaßnahmen am Sonntag und Montag waren aber erfolglos. Ob es sich bei dem Toten nun um die Person von Sonntag handelt, ist bislang noch nicht geklärt. Auch die Identität des Toten ist noch ungeklärt. Die Kripo Regensburg hat die Ermittlungen übernommen.