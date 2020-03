Trächtiges Reh angeschossen – Polizei sucht nach Wilderer

Es steht der Verdacht von Wilderei im Raum: Auf einer Wiese bei Inselberg im Gemeindebereich Ursensollen (Ldkr. Amberg-Sulzbach) hatte ein Jäger ein verendetes Reh gefunden.

Das offenbar trächtige Tier war vermutlich in einem anderen Waldstück angeschossen, dabei aber zunächst nicht tödlich verletzt worden. Anhand einer Blutspur sei erkennbar, dass das Tier offenbar noch einige Zeit umherlief, bis es schließlich auf der Wiese verendete. Ein Schuss durch einen Jagdberechtigten könne ausgeschlossen werden, da aktuell eine Schonfrist gilt, hieß es im Polizeibericht von gestern (08.03.). Personen, die im Zeitraum von Freitag bis Samstagmittag verdächtige Schusslaute oder Personen im Bereich östlich von Inselsberg und Erlheim gehört oder gesehen haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Amberg in Verbindung zu setzen.