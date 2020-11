Umgekippter Glasanhänger legt Verkehr auf A93 lahm

Ein mit Glasscheiben beladener Anhänger hat am Freitagmorgen den Verkehr auf der A93 in Fahrtrichtung München zeitweise lahmgelegt.

Bei Wernberg-Köblitz fuhr ein 35-Jähriger mit dem Kleintransporter samt Anhänger gegen 6:45 Uhr auf die Autobahn auf. Aufgrund unangepasster Geschwindigkeit kippte der mit Glasscheiben beladene Anhänger am Ende der Auffahrtskurve um und blieb schließlich auf dem rechten Fahrstreifen liegen. Die Glasscherben verteilten sich jedoch auf der gesamten Fahrbahn Richtung Süden. Zur Bergung des Anhängergespanns sowie zur Reinigung der Fahrbahn musste die A93 in Richtung München bis ca. 8 Uhr gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro. Der Autofahrer blieb unverletzt.