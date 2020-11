Die Regensburger Eisbären haben heute spielfrei. Es konnte trotz größter Bemühungen kein Gegner für die Regensburger gefunden werden konnte.

Die Eisbären gehen als Tabellenführer der Oberliga Süd in die Spielpause. Am Freitag gewannen die Eisbären mit 4 zu 1 gegen die Blue Devils. Heute empfangen die Weidener die Memmingen Indians in der Hans-Schröpf-Arena. Die Partie beginnt um 18.30 Uhr.