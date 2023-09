Ohne das vierte Rad an seinem Anhänger wollte der Fahrer eines …

Rad ab: Gespann mit fehlendem Reifen auf Autobahn Ohne das vierte Rad an seinem Anhänger wollte der Fahrer eines …

Rad ab: Gespann mit fehlendem Reifen auf Autobahn Ohne das vierte Rad an seinem Anhänger wollte der Fahrer eines …

Symbolfoto: David Inderlied/dpa