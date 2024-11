In einer Sozialeinrichtung in Neumarkt in der Oberpfalz richtet ein Unbekannter hohen Sachschaden an: Er ritzt über 60 verfassungswidrige Symbole in einen Aufzug.

Ein bislang Unbekannter hat mehr als 60 verfassungswidrige Zeichen an die Innenwände eines Aufzugs in einer Sozialeinrichtung in Neumarkt in der Oberpfalz geritzt. Wie die Polizei mitteilte, wurden unter anderem SS-Runen und Hakenkreuze angebracht. Die Polizei leitete Ermittlungen ein und bittet zudem um Zeugenhinweise. (dpa/lby)