Die Polizei in Oberfranken hat einen mutmaßlichen Brandstifter gefasst. Der …

Polizei fasst mutmaßlichen Brandstifter nach Bränden Die Polizei in Oberfranken hat einen mutmaßlichen Brandstifter gefasst. Der …

Polizei fasst mutmaßlichen Brandstifter nach Bränden Die Polizei in Oberfranken hat einen mutmaßlichen Brandstifter gefasst. Der …

Acht kleine, mutmaßlich ausgesetzte Hunde hat eine Spaziergängerin in Kulmbach …

Ausgesetzt: Spaziergängerin findet kleine Hunde Acht kleine, mutmaßlich ausgesetzte Hunde hat eine Spaziergängerin in Kulmbach …

Ausgesetzt: Spaziergängerin findet kleine Hunde Acht kleine, mutmaßlich ausgesetzte Hunde hat eine Spaziergängerin in Kulmbach …

Eine besorgte Spaziergängerin hat der Polizei in Oberfranken ein Krokodil …

Frau trifft auf vermeintliches Krokodil bei Waldspaziergang Eine besorgte Spaziergängerin hat der Polizei in Oberfranken ein Krokodil …

Frau trifft auf vermeintliches Krokodil bei Waldspaziergang Eine besorgte Spaziergängerin hat der Polizei in Oberfranken ein Krokodil …

Anschlag auf Synagoge: Verdächtiger weiter in U-Haft Der Anschlag auf die Synagoge von Ermreuth hat weit über Franken hinaus für …

Anschlag auf Synagoge: Verdächtiger weiter in U-Haft Der Anschlag auf die Synagoge von Ermreuth hat weit über Franken hinaus für …

Symbolfoto: Tim Reckmann, pixelio.de