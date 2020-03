Stichwahlen in der Oberpfalz

Zum ersten Mal überhaupt wird in Deutschland jetzt ausschließlich per Briefwahl gewählt worden. Am Sonntag sind auch Stichwahlen in 20 Städten in der Oberpfalz.

In Weiden fällt dann beispielsweise die Entscheidung zwischen den Oberbürgermeisterkandidaten Jens Meyer und Benjamin Zeitler. Im Vorfeld kam es hier aber zu Verzögerungen beim Verschicken der Briefwahlunterlagen. Viele haben diese erst am Donnerstag oder am Freitag bekommen.

Deshalb leert die Post nochmal zusätzlich alle Briefkästen heute und morgen nach 18 Uhr, damit auch wirklich alle Stimmen ankommen. Sollten Sie Ihren Wahlschein noch nicht bekommen haben, ist das Rathaus Weiden am Samstag zwischen 9 und 12 Uhr besetzt – Die Nummer finden Sie hier: 0961 81-3301– Dort gibt’s nach der Auszählung auch alle Stichwahl-Ergebnisse.

Hier wird am Sonntag gewählt: