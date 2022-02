Unterrichtsausfall in der Oberpfalz

Wegen der Sturmwarnung für Bayern entfällt am Donnerstag, 17.02.2022 in Teilen der Oberpfalz und Oberfrankens der Unterricht an allen Schulen. Das gilt für:

Stadt Amberg

Stadt Weiden

Landkreis Amberg-Sulzbach

Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab

Landkreis Tirschenreuth

Landkreis Schwandorf

Stadt und Landkreis Bayreuth

Stadt und Landkreis Hof

Landkreis Wunsiedel

Landkreis Kulmbach

Landkreis Kronach

Stadt und Landkreis Coburg

(Stand 16.02.2022 21:30 Uhr / Quelle: Bay. StMUK)

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt örtlich Windgeschwindigkeiten von bis 120 Stundenkilometern voraus, so dass Bäume umstürzen, Äste abbrechen oder Gegenstände umherfliegen könnten. Es wird dringend vom Aufentalt im Freien insbesondere in Waldgebieten abgeraten. Wegen möglicher Gefahren auf dem Schulweg gebe es regional einen witterungsbedingten Unterrichtsausfall. (dpa/lby)