Unverpackt-Laden in Weiden öffnet am Mittwoch

Mit einige Verzögerung kann der Unverpackt-Laden „Nackter Frosch“ in Weiden am Mittwoch endlich öffnen.

Die Vorfreude bei den Besitzerinnen Sarah Bauer und Anett Hartenstein ist groß. Aber auch die Aufregung. Um 14 Uhr wird sich die Ladentür des „Nackten Frosch“ in der Frauenrichter Straße 83 in Weiden zum ersten Mal für die Kunden öffnen. Eine Eröffnungsfeier ist allerdings nicht möglich. Nur 5 Kunden dürfen gleichzeitig in den Laden.

Im Gegensatz zum klassischen Einzelhandel werden die Produkte ohne Verpackung verkauft. Aus den großen Gefäßen kann sich der Kunde die gewünschte Menge in seine mitgebrachten Gefäße abfüllen. Dafür werden die Gefäße erst leer und dann mit Inhalt gewogen und dann entsprechend bezahlt. Der Fokus bei den Produkten liegt auf Bio und Regionalität.