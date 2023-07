Urlaubsgrüße der Schwandorfer 

Die Sommerferien beginnen in ein paar Wochen. Viele starten dann in den wohlverdienten Urlaub. Schwandorfs Oberbürgermeister Andreas Feller wünscht seinen Bürgern einen wunderbaren Urlaub und ruft alle Schwandorfer dazu auf, eine Postkarte aus ihrer Urlaubsgegend – ob fremde Länder oder daheim – an die Stadt zu schicken.

Die Urlaubskarten werden dann im Foyer des Rathauses ausgehangen. Alle Einsender nehmen übrigens an einer Verlosung teil. Deshalb bitte den vollständigen Namen und die Anschrift nicht vergessen. Ihre Karte senden Sie bitte bis zum 30.09.2023 an die Stadt Schwandorf, Oberbürgermeister Andreas Feller, Spitalgarten 1, 92421 Schwandorf.