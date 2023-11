US-Army-Mitarbeiter wollen streiken

Die Zivilbeschäftigten der US-Army streiken am Donnerstag an fünf Standorten in Bayern. Betroffen sind auch Grafenwöhr und Vilseck.

Die erste Verhandlungsrunde am 25. Oktober ist ohne Angebot der Arbeitgeber zu Ende gegangen. Die Beschäftigten wollen zeitgleich mit Streikenden in Rheinland-Pfalz und Hessen zeigen, dass sie in der zweiten Verhandlungsrunde ein faires Angebot erwarten und gehen dafür gemeinsam auf die Straße.

Die Streiks betreffen sowohl die Logistik und Instandhaltung, die Küchen, Verwaltung, als auch die Supermärkte auf den Truppenübungsplätzen. Ver.di rechnet zum Streikauftakt mit mehreren hundert Streikenden in Bayern.