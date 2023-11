Ramasuri-Brot bringt 5.555 Euro für das Hospiz St. Felix

Mit einem großen „WOW!“ und noch größeren Augen haben heute Vormittag Geschäftsführer Matthias Matlachowski und die Leitung stationäres Hospiz Susanne Wagner den Spendenscheck über diesen Betrag entgegengenommen.

Susanne Wagner sprach von einer „unglaublichen Dankbarkeit“ und „einer großen Wertschätzung, die die Hörer dem Thema Hospiz entgegengebracht haben. Es zeigt eine Nähe und Akzeptanz in der Gesellschaft, die so wichtig ist.“ Es sei „notwendig in etwa bis zu 120.000 Euro pro Jahr an Spenden und Unterstützung einzutreiben, um die Arbeit gewährleisten zu können.“

Das Geld wird verwendet für die Finanzierung des Familienzimmer, für die Ausweitung der Psychosozialen-Angebote und eben auch dafür, um die ganzheitliche Pflege aufrecht erhalten zu können, in dessen Mittelpunkt immer das Leben steht.

Mindestens ebenso strahlend die Gesichter, die diesen tollen Betrag zusammengetragen haben, das Backhaus Kutzer und Radio Ramasuri. Denn beide hatten sich die Frage gestellt: Wie schmeckt eigentlich Radio? Bodenständig, luftig-leicht und einfach köstlich, so die Antwort. Einfacher ausgedrückt: wie das Ramasuri Brot, welches gemeinsam mit dem Backhaus Kutzer entwickelt wurde.

Unser Ramasuri-Brot war ein rustikales Ruchmehlbrot, es brachte ganze 750 g auf die Waage und war verfeinert mit proteinreichen Sonnenblumenkernen. Zudem bestach es nicht nur durch seine saftige Krume, sondern auch durch seine extra krosse Kruste. Durch das doppelte Backen ist es deshalb nicht nur besonders aromatisch gewesen, sondern blieb auch länger saftig.

Das Aktionsbrot gab es in der Zeit vom 14. August bis zum 07. Oktober 2023 täglich frisch in allen teilnehmenden Filialen im Ramasuri-Sendegebiet der Oberpfalz, in den Landkreisen Tirschenreuth, Neustadt an der Waldnaab, Amberg-Sulzbach und den Städten Weiden und Amberg.

Am Ende der Verkaufsaktion haben wir den Strich gemacht und wie im Vorfeld angekündigt 50 Cent eines jeden verkauften Brotes für einen guten Zweck herausgerechnet. Die Ramasuri Hörer durften in einer Online-Abstimmung entscheiden, wohin das Geld gehen soll. Zunächst war es eine offene Abstimmung, aus der drei Finalisten hervorgegangen sind. Und hier konnte sich in der finalen Abstimmung das Hospizzentrum Sankt Felix relativ deutlich durchsetzen.

Verena Kutzer sprach von einer tollen Zusammenarbeit mit Radio Ramasuri. Diese gemeinsame Aktion sei trotz vieler Hürden so reibungslos gelaufen und hätte am Ende so viel Spaß gemacht, dass das Ramasuri-Brot vielleicht irgendwann ja doch noch mal auf den Markt zurück kommt. „Letztlich ist das Hospiz genau die richtige Stelle, wohin das Geld fließt. Hier wird für die Menschen genau das geleistet was es braucht. Hier wird den Gästen auf positive Art und Weise geholfen und es werden Emotionen erzeugt, die diesen Lebensabschnitt so schön wie möglich gestalten. Ich möchte mich deshalb ganz herzlich bei allen bedanken, die uns hier unterstützt haben und für das tolle Gelingen der Aktion gesorgt haben.“

Und auch das anwesenden Team von Radio Ramasuri, vertreten durch die Muntermacher Markus Pleyer und Jens Stenglein, wie auch Jürgen Meyer, waren vom „Run auf das Ramasuri Brot, welches es in den ersten Tagen gegeben hatte überrascht, aber auch überzeugt, weil das Brot einfach unsagbar lecker war. Aber der Ramasuri-Hörer natürlich auch weiß, es gibt so viele richtig gute und sinnvolle Institutionen in der Oberpfalz die unterstützt werden müssen!“

Um dem Hospiz noch eine breitere Basis zu bieten, sind die Verantwortlich für den kommenden Sonntagvormittag (12.11.2023) zum „Radio Ramasuri Frühshoppen“ eingeladen, um abermals über die wertvolle Arbeit im St. Felix zu berichten.

Letztlich waren es fast 10.000 Ramasuri Brote, die gebacken und verkauft wurden. Das Backhaus Kutzer hat dann den Betrag auf die „runde“ Summe von 5.555 Euro aufgestockt.