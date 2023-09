Vandalen hinterlassen Spur der Verwüstung In Undorf und Nittendorf

Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in mehreren Gebäuden im Kreis Regensburg gewütet. Sie brachen in die Mittelschule Undorf ein und zerstörten ein Waschbecken und einen Lichtschalter, rissen Schilder von Wänden und entleerten Mülltonnen.

Sie demolierten auch das Müllhäuschen, einen Wandschrank und eine Lampe an der Grundschule Nittendorf. In zwei Tiefgaragen in Nittendorf zerschnitten sie die Leitungen, traten die Schalter und Steckdosen ab und beschädigten den Aufzug. Und an zwei Privatanwesen in Nittendorf rissen sie Blumen aus und zerstörten eine Absperrung. Der Sachschaden dürfte mehrere zehntausend Euro betragen. Die Polizeiinspektion Nittendorf sucht nach den Tätern und bittet um Hinweise.