Ein Mann hat am Mittwochabend in Regenstauf für einen Polizeieinsatz gesorgt, als er in seiner Wohnung randalierte und sich weigerte, sie zu verlassen. Der 50-Jährige befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand und machte laute Geräusche, die die Nachbarn alarmierten.

Die Polizei rückte mit mehreren Einsatzkräften an. Nach fast drei Stunden gelang es den Beamten, den Mann in Gewahrsam zu nehmen, als er kurz die Tür öffnete. Er wurde in eine Fachklinik gebracht. Verletzt wurde niemand.