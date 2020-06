Vater und Tochter in Badesee ums Leben gekommen

Zwei Menschen sind am Donnerstag am Badesee in Trebgast im Landkreis Kulmbach gestorben.

Donnerstag Abend bargen Einsatzkräfte den 27 Jahre alten Vater und seine vierjährige Tochter tot aus dem Gewässer. Die insgesamt vierköpfige Familie war Donnerstag Vormittag zusammen an dem See. Während seine Frau mit einem Kleinkind auf dem Gelände blieb, gingen der Vater und seine Tochter zum Wasser. Weil sie nach mehreren Stunden nicht zurückgekehrt waren, rief die Frau die Polizei. Eine großangelegte Suchaktion brachte am Abend dann Gewissheit. Die beiden wurden auf dem Grund des Sees gefunden. Die Ärzte konnten nur noch den Tod der beiden feststellen. Die genaue Todesursache muss noch geklärt werden. Ein Kriseninterventionsteam übernahm bereits am Nachmittag die Betreuung der Ehefrau und weiterer Angehöriger. (Red)