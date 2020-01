Vergewaltigung: Mann rettet junge Frau aus Bayreuther Wohnung

Ein 29-Jähriger aus Bayreuth sitzt wegen des Verdachts der Vergewaltigung in Untersuchungshaft. Ein Zeuge hatte am Sonntag in der Wohnung eines Bekannten Schreie gehört, die auf einen sexuellen Übergriff hindeuteten.

Der 24-Jährige mischte sich ein und nahm eine 22-Jährige trotz der Gegenwehr ihres mutmaßlichen Peinigers mit aus der Wohnung. Die Frau gab an, vergewaltigt worden zu sein. Daraufhin verständigte der junge Mann die Polizei. Beamte nahmen vier Männer aus der Wohnung fest. Durch die umfangreichen Ermittlungen erhärtete sich der dringende Tatverdacht der Vergewaltigung gegen den 29-Jährigen. Der Mann kam in U-Haft.

Gegen die drei weiteren Männer, im Alter von 21 und 29 Jahren, laufen ebenfalls Ermittlungen. Sie stehen in Verdacht, sind an der Vergewaltigung beteiligt zu haben.