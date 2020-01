Vorsicht! Giftköder in Selb

Hundebesitzer in Selb im Landkreis Wunsiedel sollten besonders vorsichtig sein. Dort wurden vor einigen Tagen Wurststückchen, jeweils präpariert mit einer Tablette, im Bereich der Max-Planck-Straße aufgefunden. Es handelt sich offensichtlich wieder um Giftköder.

Bereits im Frühjahr 2019 waren auf einer Grünfläche an der Max-Planck-Straße präparierte Bratenstücke und Würste entdeckt worden. Ein Hund verendete damals fast nach dem Fressen eines Stückes. Wer Hinweise auf den Hundehasser hat, soll sich an die Polizei in Marktredwitz wenden.