Am Samstag hat es sowohl am Steinberger See als auch am Murner See ein absolutes Verkehrschaos gegeben.

Parkplätze, Straßen und Wiesen waren zugeparkt. Nach mehreren Lautsprecherdurchsagen wurden Abschleppunternehmen dazu geholt, um die Rettungswege freizumachen. Auch am Klausensee gab es etliche Falschparker. Die Polizei Schwandorf bittet deshalb Besucher und Urlauber vor Ort darum: Auf Rettungswege zu achten und diese freizuhalten.