„Wildwest“ auf der Staatsstraße bei Münchberg

Wildwest-Atmosphäre auf der Staatsstraße zwischen Helmbrechts und Münchberg: Ein 55-jähriger Autofahrer hat gestern Vormittag versucht, grundlos einen gerade überholenden Audi von der Straße abzudrängen.

Dies gelang ihm aber nicht. Jedoch ließ der 55-Jährige nicht locker. An der Autobahnauffahrt überholte er den Audi wieder und rammte ihn dabei zwei bis dreimal in die Fahrerseite. Anschließend scherte er vor dem Audi ein und zwang diesen bis zum Stillstand abzubremsen. Verletzt wurde bei dieser wilden Aktion zum Glück niemand. Dennoch entstand an beiden Fahrzeugen ein Gesamtschaden von ca. 10.000 Euro. Zudem wird der 55-Jährige wohl auch seinen Führerschein abgeben müssen – das entscheidet aber die Staatsanwaltschaft.