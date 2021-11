Viele Einsätze der Oberpfälzer Polizei in der Halloween-Nacht

In der Halloween-Nacht hatte die Polizei Oberpfalz einiges zu tun. Bei rund 130 Einsätzen wurden 16 Menschen verletzt. Zwei davon mussten zu einer Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert werden.

In sechs Fällen ermittelt die Polizei jetzt wegen Sachbeschädigung und 33 mal rückten die Beamten wegen Ruhestörung aus. In der Nacht kam es außerdem zu acht Verkehrsunfällen bei dem eine Person leicht verletzt wurde. In Neumarkt erlitt ein Hausbesitzer leichte Verletzungen bei einem Wohnungsbrand. Der Brand war durch eine im Hauseingang aufgestellte Kerze entstanden. Die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer erfolgreich lösch. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 150.000 Euro.