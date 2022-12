Vier „Christkinder“ am Klinikum Weiden

Für vier Familien aus unserer Region waren es diesmal ganz besondere Weihnachten – denn sie haben nun eigene „Christkinder“. Neben vier Geburten am Heiligen Abend

kamen zwei weitere Kinder am ersten Weihnachtsfeiertag auf die Welt.

Am Heiligen Abend kamen mit Henri, Xaver und Joshua drei Jungs auf die Welt – am schnellsten war allerdings Mia, die noch mitten in der Nacht auf die Welt kam. Allen vier Neugeborenen und den Mamas geht es bestens. Am 1. Weihnachtsfeiertag war es im Kreißsaal dann etwas ruhiger, hier erblickten zwei Jungs das Licht der Welt. In diesem Jahr wurden am Klinikum Weiden bisher 1646 Kinder geboren, davon deutlich mehr Mädchen (857) als Jungs (789). Aber zumindest am Heiligen Abend haben die Jungs die Mädels getoppt.