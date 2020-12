Virtueller Gottesdienst an Heilig Abend

Sie gehört für viele gläubige Christen zum Ritual an Weihnachten: Die Christmette. Ob es die Kinderchristmette ist oder der späte Gottesdienst am Abend, oder der ganz spontane Besuch in der Kirche an Weihnachten. Zumindest mit “spontan” wird es heuer nichts. Aber die Pfarreien sind kreativ. Hier finden Sie eine kleine Übersicht über Anmeldungen und Livestreams der Pfarreien in der Oberpfalz:

St. Georg Amberg:

Anmeldung für Gottesdienste erforderlich – Infos zur Anmeldung finden Sie hier

Livestreams an Hl. Abend u.a. Kinderchristmette um 16.00 Uhr sowie die Hl. Messe am 1. und 2. Weihnachtstag um 9.00 Uhr. Infos zur Liveübertragung finden Sie hier

Link zum Livestream

St. Michael Amberg:

Anmeldung für Gottesdienste erforderlich – Infos zur Anmeldung finden Sie hier

Kinderkrippenfeiern an Heiligabend um 15.00 und 16.30 Uhr, Gottesdienste an Heiligabend um 18.00 und 22.30 Uhr

St. Josef in Weiden:

Anmeldung für Gottesdienste erforderlich, noch bis 10.12. unter 0962/390830. Livestream an Hl. Abend um 23 Uhr sowie am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag um 8.30 und 10.30 Uhr – Infos zur Anmeldung und der Liveübertragung finden Sie hier

Paulanerkirche Amberg

Stream/Aufzeichnung an Hl. Abend und am 1. Weihnachtsfeiertag. Mehr Informationen finden Sie hier

Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Tirschenreuth

Anmeldung für Gottesdienste an Weihnachten erforderlich. Mehr Informationen finden Sie hier