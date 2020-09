Warnung vor Haustürgeschäften in Weiden

Die Polizei in Weiden warnt aus gegebenem Anlass wieder einmal vor Haustürgeschäften.

Erst am Donnerstag wurde eine Seniorin in Rothenstadt von vermeintlichen Handwerkern in ihrem Garten überrascht. Diese waren gerade dabei, die Dachrinne ihres Gartenhauses abzumontieren. Auf Nachfrage der Dame forderten die drei jungen Männer einen vierstelligen Geldbetrag für ihre Leistungen. Die Seniorin hatte aber keinerlei Auftrag erteilt. Trotz deren forschen Auftretens ließ sich die Seniorin nicht einschüchtern und drohte mit der Polizei. Erst dann verschwanden die vermeintlichen Handwerker abrupt von ihrem Grundstück. Die drei Männer waren vermutlich zwischen 20 und 25 Jahre alt und mit einem grauen Kleintransporter unterwegs. Eventuelle Hinweise nimmt die Polizei in Weiden entgegen.