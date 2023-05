Wechsel an der Spitze der IG Metall Regensburg. Der neue 1. Bevollmächtigte heißt Rico Irmischer.

Bei der Delegiertenversammlung am Freitagabend stimmten 95 % der Delegierten für Irmischer. Ab 01. Juni wird der 33-Jährige, der im Moment als Kassierer und Geschäftsführer fungiert, das Amt von Jürgen Scholz übernehmen. Der 62-jährige Scholz verabschiedet sich nach 18 Jahren an der Spitze der IG-Metall in die Altersteilzeit. (Foto in PM)