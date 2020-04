Die Pandemie kennt keine Feiertage.

Deshalb ist das Bürgertelefon der Stadt Weiden auch über die Osterfeiertage täglich von 8 bis 18 Uhr erreichbar. Alle Fragen rund um Corona, Ausgangsbeschränkungen und allem was nicht in den medizinischen Bereich fällt, werden von Mitarbeitern der Stadtverwaltung auch an Ostern beantwortet.

Telefonnummer: 0961/813838

E-Mail: bt@weiden.de