Offenbar ein technischer Defekt an einem Kühlschrank hat am Montagmorgen in der Lerchenfeldstraße in Weiden einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst.

Der Brand wurde glücklicherweise frühzeitig erkannt, so dass die Feuerwehr zeitig mit den Löschmaßnahmen beginnen konnte. Personen wurden nicht verletzt, da sich zum Zeitpunkt des Brandes niemand in dem Gebäude befand. Der Sachschaden wird aber immerhin auf rund 200.000 Euro geschätzt.