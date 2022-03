Ausbildungsmesse findet in Weiden statt

Es ist wieder soweit! Am 26. März 2022 findet die 15. Ausbildungsmesse in Weiden statt.

Nach dem Motto „Lehrstelle frei“ bietet die Agentur für Arbeit mit ihren Kooperationspartnern einen hochinteressanten Messetag in der Max-Reger-Halle in Weiden an.

Über 100 Messestände zeigen von 9 bis 14 Uhr das breite Spektrum der vielfältigen Wirtschaft in der Nordoberpfalz und stellen unterschiedliche Berufsbilder, Studienrichtungen und Ausbildungsmöglichkeiten vor.

Ein kostenloser Check der Bewerbungsmappen (bitte Bewerbungsmappe mitbringen!) mit Expertentipps zum Vorstellungsgespräch und ein Speed-Dating wird zudem angeboten.

Das Programm der Ausbildungsmesse finden Sie hier.