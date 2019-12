Wernberg-Köblitz: Polizei sucht Wilderer

Die Polizei ermittelt in einem Fall von Jagdwilderei im Raum Wernberg-Köblitz im Landkreis Schwandorf. Am Dienstag ist an einem Weiher eine Schlagfalle mit einem getöteten Graureiher entdeckt worden.

Die Falle wurde ohne Genehmigung der Unteren Jagdbehörde ausgelegt und zudem außerhalb der zulässigen Jagdzeit für den Fischreiher. Falls der Täter erwischt wird, muss er sich außerdem wegen Verstößen nach dem Bundesjagdgesetz und dem Bayerischen Jagdgesetz verantworten. Hinweise zu dem Fallensteller nimmt die Polizei in Nabburg entgegen.