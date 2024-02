Wintersachen zu Schnäppchenpreisen: Das gibt es am Montag von 15:00 bis 17:00 Uhr und am Dienstag von 09:00 bis 12:00 Uhr in der Kleiderkammer der Caritas Weiden-Neustadt. Alle Winterwaren werden nochmal um 50 Prozent reduziert.

Hier findet man gut erhaltene Winterjacken, Pullover, Jeans, Handschuhe und vieles mehr. Zu jedem Einkauf erhalten die Shopper ein Halstuch gratis obendrauf! Ab 26. Februar stellt die Kleiderkammer in der Bismarckstraße 21 dann auf Frühjahrsmode um.