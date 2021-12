Der Freistaat Bayern baut sein kostenfreies WLAN-Netz immer weiter aus. Alle Bürger und Gäste sollen so ein offenes und kostenfreies WLAN-Angebot nutzen können.

Jetzt wurde „BayernWLAN in Straßenlaternen“ entwickelt und in Pilotprojekten erfolgreich getestet. Der erste BayernWLAN-Hotspot in einer Straßenlaterne ist jetzt am Technologie Campus Parsberg-Lupburg im Landkreis Neumarkt in Betrieb gegangen. Heute (23.12, 8 Uhr) wurde die Straßenlaterne freigeschalten.