Zeitreise zur Burg Schellenberg feiert Premiere

Die neue OVIGO-Zeitreise zur Burg Schellenberg feiert am Sonntag (30.05.) Premiere.

Bei der Wanderung treffen Sie auf sagenhafte Gestalten und historische Figuren, lauschen unfassbaren und unheimlichen Geschichten. Außerdem werden mehrere Stopps im 19. und 20. Jahrhundert eingelegt. Heißt: Sie erfahren z.B. wie hart die Arbeit in den Granit-Steinbrüchen war und wieso in der Region so viele Fichten wachsen. Diese Führung des OVIGO-Theaters startet immer beim Skilanglaufzentrum Silberhütte im Landkreis Tirschenreuth.

Die Premiere sowie einige weitere Termine sind schon ausgebucht. Schnell sein lohnt sich. Man kann so eine Zeitreise aber durchaus auch als Gruppe buchen. Einfach mal im Internet nachschauen. Den Link dazu finden Sie hier