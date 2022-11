Zeugen nach Überfall auf 23-Jährige in Bayreuth gesucht

Ein rücksichtsloser Unbekannter hat in Bayreuth eine Seniorin überfallen, …

Seniorin ausgeraubt und zurückgelassen Ein rücksichtsloser Unbekannter hat in Bayreuth eine Seniorin überfallen, …

Stadtratsmitglied in Bayreuth rassisitisch angegriffen Ein Bayreuther Stadtratsmitglied ist gestern auf offener Straße rassistisch …

Am Donnerstagnachmittag (17.11.) erschlichen sich in Bayreuth zwei falsche …

Bayerns Gesundheitsminister Holetschek treibt die Digitalisierung in den …

Symbolfoto: magicpen, pixelio.de