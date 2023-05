Zwei Männer aus Donau gerettet

Heldenhafte Wasserrettung am Samstag in Regensburg. Drei Männer waren von der Steinernen Brücke in die Donau gesprungen und ließen sich in Richtung des Grieser Stegs treiben.

Im Wasser gerieten zwei der Männer in Not und riefen um Hilfe. Drei mutige Passanten sprangen in das kalte Flusswasser und konnten die beiden Personen an Land bringen. Sie kamen mit Unterkühlung und Kreislaufproblemen in ein Krankenhaus. Dank gebührt den Rettern, die ihr eigenes Leben riskiert haben.

Aktuell sind nur zwei der Helfer bekannt. Der dritte Retter soll sich unbedingt bei der Polizeiinspektion Regensburg Nord unter der 0941-5062221 melden.