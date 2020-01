Am Sonntag, den 05. Januar, wird’s richtig schaurig in Weiden.

Dort findet ab 18 Uhr der 1. Rauhnachtslauf statt. Verschiedene Gruppen Perchten, Nikoläuse und Krampusse aus der Oberpfalz treiben dann ihr Unwesen in der Altstadt -vom Brunnen am Oberen Markt bis zum Mauermannbrunnen am Unteren Markt.

Für Essen und Trinken ist auch bestens gesorgt. Und moderiert wird das Ganze von Ramasuri-Moderator Jürgen Meyer.