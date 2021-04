Weiden hat den dritten Tag in Folge einen 7-Tage-Inzidenzwert von unter 100

Die Stadt Weiden i.d.OPf. hat seit gestern, Samstag, 03.04.2021, den dritten Tag in Folge einen 7-Tage-Inzidenzwert unter 100 erreicht. Am Samstag betrug die Inzidenz laut RKI 86,56. Damit gelten gemäß der 12. Bayerischen Infektionsmaßnahmenverordnung am Montag, 05.04.2021 (Ostermontag) folgende Lockerungen:

Kontaktbeschränkungen: Es dürfen sich nunmehr Angehörige zweier Hausstände treffen, solange eine Gesamtzahl von fünf Personen nicht überschritten wird, Kinder unter 14 Jahren bleiben für die Gesamtzahl außer Betracht. Ausgangssperre: Die nächtliche Ausgangssperre zwischen 22Uhr und 05Uhr entfällt. Sport: Kontaktfreier Sport unter Beachtung der Kontaktbeschränkungen ist ebenso möglich wie kontaktfreier Sport in Gruppen von bis zu 20 Kindern unter 14 Jahren. Ladengeschäfte: Ladengeschäfte öffnen für einzelne Kunden nach vorheriger Terminbuchung für einen festen begrenzten Zeitraum. Die weiteren Hygieneauflagen sind zu beachten. Außerschulische Bildung: Angebote der beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung, der Erwachsenenbildung und vergleichbare Angebote sind in Präsenzform unter Einhalten des Mindestabstands von 1,5 m und der weiteren Hygieneauflagen möglich. Musikschulen: Instrumental- und Gesangsunterricht darf als Präsenzunterricht unter Einhaltung der Hygienevorschriften stattfinden. Kultur: Museen und Ausstellungen dürfen Besucher nach vorheriger Terminbuchung und unter Einhaltung der Hygienevorschriften empfangen.

Text: Stadt Weiden