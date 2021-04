Mehrere tragische Verkehrsunfälle

In der Oberpfalz ist es am Donnerstag zu mehreren tragischen Verkehrsunfällen gekommen. Ein 14-jähriger Schüler der mit seinem Tretroller in Tirschenreuth unterwegs war, übersah an der Einmündung zur Mähringer Straße ein Auto, das in Richtung Stadtmitte fuhr.

Der Autofahrer konnte trotz Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Junge wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Zur Klärung der Unfallursache wurde durch die Staatsanwaltschaft Weiden ein Sachverständiger hinzugezogen. In Roding im Landkreis Cham ist ein 14-Jähriger mit seinem Fahrrad gegen ein geparktes Auto gefahren und hat dabei schwere Verletzungen am Kopf erlitten. Er war zu schnell mit dem Fahrrad auf einer abschüssigen Straße unterwegs und beim Abbiegen gegen den PKW gekracht. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der Polizei trug der Junge zum Zeitpunkt des Unfalls keinen Fahrradhelm.