Gemeinsame Stadtradel-Aktion von Amberg und Weiden

Von 1. Bis 21. Mai geht die Aktion „Stadtradeln“ in die nächste Runde. Unter dem Motto „Wir halt’n zam. Wir rad’ln zam. Weiden –Amberg“ wird das STADTRADELN in diesem Jahr in Kooperation der beiden Städte durchgeführt.

Natürlich wird es auch wieder Preise zu gewinnen geben. Jeder kann bei der Aktion ein Team gründen oder einem beitreten. Das Ziel ist es, möglichst früh in diesem Jahr noch mehr Menschen für das Umsteigen auf das Fahrrad zu bewegen. 2020 traten in Weiden 426 aktive Radler in 47 Teams an. Gemeinsam radelten sie 68.871 Kilometer. „Unser Wunsch ist es, im Jahr 2021 noch mehr Menschen für das Radeln zu begeistern“, so Weidens Bürgermeister Lothar Höher.

Eine Anmeldung ist jetzt schon möglich. Den Link dazu finden Sie hier unter https://www.stadtradeln.de/