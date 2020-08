Sulzbach-Rosenberg: Regionalexpress rast in Schafherde – 16 Schafe tot

Ein Bild des Grauens bot sich am Samstagabend den Einsatzkräften im Landkreis Sulzbach-Rosenberg – 16 Schafe waren bei dem Zusammenstoß mit einem Regionalexpress zwischen Weigendorf und Etzelwang ums Leben gekommen.

Der Regionalexpress war am Samstagabend auf der Bahnstrecke zwischen Nürnberg und Weiden in eine Herde Schafe gefahren. Die Schafe waren zuvor aus einem Pferch in der Nähe ausgebrochen.

Alle Insassen im Zug blieben unverletzt und konnten – mit eineinhalb Stunden Verspätung – die Weiterreise antreten.