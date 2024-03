39-Jähriger bei Waldarbeiten schwer verletzt

Ein 39-Jähriger hat sich am Donnerstagmittag bei Waldarbeiten schwere Verletzungen zugezogen. Der Mann wollte zusammen mit seinem Schwager in einem Waldstück bei Neustadt am Kulm im Kreis Neustadt an der Waldnaab eine circa 40 cm starke Fichte fällen. Beim Durchtrennen des Stammes mit der Motorsäge schlug der unter Spannung stehende Baum seitlich aus und traf den 39-Jährigen am Bein. Er wurde mit schweren Verletzungen per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht.