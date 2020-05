Schon seit Dienstag wird ein 90-Jähriger aus Wörth an der Donau vermisst. Zuletzt wurde er an dem Tag gegen 10 Uhr vormittags and er Mittelschule in Wörth an der Donau gesehen. Der rüstige Rentner wollte einen Spaziergang machen und war in Richtung Gschwelltal unterwegs. Bisherige Suchmaßnahmen mit Feuerwehren, Polizeihubschrauber und Hundestaffeln blieben bislang erfolglos. Hinweise nimmt die Polizei Wörth an der Donau entgegen.

Beschreibung des Mannes: 90 Jahre, 172 cm groß, kräftige Statur, sehr kurze, dunkle/grau-melierte Haare, Stirnglatze, blaue Jeans, blau-weiß-kariertes langärmliges Hemd, beige Strickweste (ärmellos) mit weißem Muster, dunkelbraune Jacke und blaue Baseballkappe

© August K. - Foto:privat