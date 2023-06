Aktionstag „Gute Fee“ in Weiden

In Weiden fand am Freitagvormittag der Aktionstag “Gute Fee – gemeinsam für ein kinderfreundliches Weiden” statt.

Im gesamten Stadtgebiet kennzeichnen auffällig gelbe Logo-Aufkleber mit einem Strichmännchen die vielen Geschäfte und Einrichtungen, die Kindern bei kleinen Notfällen oder Missgeschicken gerne helfen wollen. Mit dem Aktionstag vor dem Alten Rathaus brachte das Stadtmarketing Weiden zusammen mit verschiedenen Partnern den Kindern die Aktion „Gute Fee“ näher und stellte ihnen die „Helfer in der Not“ vor. Rund 600 Kindergarten- und Grundschulkinder waren in diesem Jahr der Einladung gefolgt. Zu sehen gab es eine ganze Menge, unter anderem Polizei-, Feuerwehr- und Rettungsfahrzeuge oder einen Bus. An verschiedenen Mitmachstationen konnten die Kleinen selbst aktiv werden, wie z.B. beim Spielewagen des JUZ oder bei verschiedenen Mitmach-Aktionen der Sparkasse. Alle Kinder erhielten außerdem „Gute Fee“- Ausweise, die mit Adresse und Telefonnummer der Eltern versehen werden können. Abschließend konnte sich jedes Kind über einen Eis-Gutschein freuen.