Alles bereit für das Entenrennen 2023

© Foto: RT 49 Weiden

Auch in diesem Jahr wird im Rahmen des Weidener Kinderbürgerfests am kommenden Sonntag der Round Table (RT) 49 Weiden das große Weidener Entenrennen veranstalten. Insgesamt werden 5.000 kleine Rennenten in den Flutkanal geworfen, wo sie dann um die Wette in den Zieleinlauf im Max-Reger-Park schwimmen. Alle Rennenten sind mit Nummern versehen, die Losen zugeordnet werden, um tolle Preise für Losbesitzer zu gewinnen.

Lose können noch am Samstagvormittag in der Altstadt sowie am Schätzlerbad gekauft werden. Auch am Kinderbürgerfest direkt können noch Lose gekauft werden. Alle Einnahmen kommen zu hundert Prozent caritativen Zwecken in Weiden und der Region zugute. Im Jubiläumsjahr von Max Reger sind erstmals auch Max-Reger-Enten erhältlich, die als Andenken für zuhause dienen. Johannes Lang, Präsident des RT 49 Weiden freut sich mit seiner Mannschaft bereits auf das Highlight am Kinderbürgerfest: „Die Teilnehmenden helfen uns anderen zu helfen, dabei steht der gute Zweck im Mittelpunkt und wir können wieder mit tollen Preisen zum Mitmachen animieren.“

Die Gewinnerlose werden im Nachgang zum Entenrennen online und in der Presse bekannt gegeben.